Интенсивность артиллерийского огня России резко сократилась. Местами количество выпущенных снарядов уменьшилось на 75%.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в правительстве США и Украины.

Собеседники издания не называют причины снижения активности, однако само издание приводит две возможные причины:

Нормирование артиллерийских снарядов из-за низкого уровня поставок вследствие дефицита боеприпасов. Более широкая переоценка тактики после успешных украинских наступательных действий осенью прошлого года.

Ранее мы публиковали видео, на котором "вагнеровцы" обвинили главу Генштаба РФ в дефиците снарядов и заявили, что "им нечем воевать".

Институт изучения войны утверждал, что дефицит снарядов у россиян может помешать им пойти в наступление.

Война в Украине продолжается уже 321-й день. "Страна" следит за новостями 10 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 320-го дня войны. В Минобороны Украины вчера вечером заявили, что россияне вновь начали мощный штурм Соледара, который сейчас является самой горячей точкой фронта. В ВСУ подтвердили данные, что в Беларусь прибывают эшелоны техники РФ. Но, по оценкам Генштаба, признаков формирования наступательных сил на северных границах Украины нет. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не исключил возможность поставки в Украину тяжелых танков.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, что значит для Украины эпопея с избранием спикера палаты Конгресса.