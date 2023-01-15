В Днепре уже 20 погибших после ракетного удара по жилому дому
По состоянию на утро воскресенья, 15 января, в Днепре уже 20 погибших после ракетного удара по жилому дому.
Об этом сообщил губернатор Валентин Резниченко в своем телеграм-канале.
Среди жертв - один ребенок. 73 человека ранены. Удалось спасти 38 человек, из них 6 детей – их достали из-под завалов. Полиция и ГСЧС продолжают поиски пропавших без вести – это по меньшей мере 37 человек.
Офис президента публикует новые видео с ночных спасательных работ.
Напомним, в командовании Воздушных сил заявляли, что по дому был удар российской авиационной ракетой Х-22, предназначенной против авианосцев. Ее запустил бомбардировщик Ту-22М3 из района Курска и Азовского моря.
Война в Украине продолжается уже 326-й день. Мы следим за новостями 15 января в своем онлайне.
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