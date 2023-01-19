Бельгия отправит Украине три тысячи тонн дорожной соли.

Об этом говорится в заявлении МИД королевства, сообщает West Observer.

Поясняется, что этот запас необходим для того, чтобы "население Украины оставалось мобильным". Общая стоимость группы помощи составляет 600 000 евро, включая транспортные расходы.

Реагент был подарен Фламандским агентством дорог и дорожного движения и его курирующим министром Лидией Петерс.

Уточняется, что первые пять грузовиков со 125 тоннами реагента прибыли в Украину еще в ноябре 2022 года, а с января 2023 года по начало марта каждую неделю будут отправляться десять грузовиков.

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