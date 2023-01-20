Высокопоставленные чиновники в США советуют Киеву "пока не наступать".

Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, высокопоставленные официальные лица США советуют Украине "воздержаться от начала крупного наступления на российские войска до тех пор, пока не будут получены последние поставки американского оружия и не будет проведена подготовка военнослужащих".

Чиновник в беседе с небольшой группой репортеров на условиях анонимности сказал, что Соединенные Штаты "твердо придерживаются своего решения не поставлять танки Abrams Украине в данный момент" на фоне разногласий с Германией по поводу танков.

Ранее мы писали, что сегодня заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США в настоящий момент не видят смысла передавать Украине танки Abrams из-за сложностей с их обслуживанием.

Война в Украине продолжается уже 331-й день. Мы следим за новостями 20 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 330-го дня войны. Российские войска пытаются прощупывать оборону вокруг Константиновки и продолжают атаки на Бахмут. Украина накануне встречи министров обороны НАТО на базе "Рамштайн" в Германии сделала несколько заявлений о необходимости дать больше оружия, чтобы изменить ход войны. В своем "танковом" обращении к Европе министры Резников и Кулеба заявили, что есть угроза нового полномасштабного наступления РФ.

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