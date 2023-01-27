В пятницу, 27 января, в Одессе - экстренные отключения света после вчерашней ракетной атаки РФ.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

В Киеве уже вернулись к стабилизационным графикам сегодня, по данным ДТЭК.

Это же относится и к Днепру, сообщают в компании ДТЭК.

Война в Украине продолжается уже 338-й день. Мы следим за новостями 27 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 337-го дня войны. 26 января РФ осуществила очередную массированную ракетную атаку. Всего было до 55 пусков ракет разного базирования, из них два "Кинжала". 47 ракет было сбито, а три из четырех авиационных ракет Х-59 не достигли своих целей.

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Олеся Медведева рассказывает в своем блоге и гибридном ударе по энергетике Украины и ситуации с Угледаром.

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