В Белом доме не видят признаков завершения конфликта вокруг Украины
США не видят признаков завершения конфликта вокруг Украины.
Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге 27 января.
"Нет признаков завершения этого", - сказал Кирби журналистам.
Между тем советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк описал ключевой, по его оценкам, сценарий завершения войны в Украине. Он считает, что РФ еще попытается наступать и потерпит от двух до четырех крупных поражений. После этого он прогнозирует протесты в России со стороны родственников тех, кто потерял на войне близких. Потом, как полагает Подоляк, в окружении Владимира Путина начнутся внутренние междоусобицы, а силовая вертикаль в РФ ослабнет.
А руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что протесты в России невозможны, так как более 70% россиян поддерживают войну в Украине. Однако 2023 год принесет Украине радость и победу, а России – трансфер власти.