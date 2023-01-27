США не видят признаков завершения конфликта вокруг Украины.

Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге 27 января.

"Нет признаков завершения этого", - сказал Кирби журналистам.

Между тем советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк описал ключевой, по его оценкам, сценарий завершения войны в Украине. Он считает, что РФ еще попытается наступать и потерпит от двух до четырех крупных поражений. После этого он прогнозирует протесты в России со стороны родственников тех, кто потерял на войне близких. Потом, как полагает Подоляк, в окружении Владимира Путина начнутся внутренние междоусобицы, а силовая вертикаль в РФ ослабнет.

А руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что протесты в России невозможны, так как более 70% россиян поддерживают войну в Украине. Однако 2023 год принесет Украине радость и победу, а России – трансфер власти.