Серьезный обстрел пережил вчера, 28 января, город Курахово Донецкой области. Российские войска атаковали населенный пункт из артиллерии четыре раза.

Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Курахово подверглось 4 артобстрелам - повреждены 7 многоэтажек и 10 частных домов, здания 2 медицинских учреждений".

Вместе с тем, в телеграм-каналах публиковали противоречивую информацию о жертвах в Курахово. В пабликах сначала писали о трех убитых, впоследствии это опровергалось. Также местные жители сообщали о 8-10 "прилетах".

Кроме того, по данным Кириленко, россияне нанесли ракетный удар по Константинопольскому - попали в сельхозпредприятие. В Авдеевке ночью шли хаотические обстрелы.

На Горловском направлении погиб один человек, еще один ранен в Бахмуте. Кроме того, еще один мирный житель погиб в Парасковеевке.

В Торецке повреждены частные дома, в Нью-Йорке - 9-этажка.

Павел Кириленко также опубликовал фото последствий обстрела Донецкой области.

Напомним, вчера по жилому кварталу Константиновки ударили ракетой, погибли трое гражданских.

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