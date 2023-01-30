За минувшие сутки российские войска обстреливали Николаевскую область. В ночь с 29 на 30 января враг наносил артиллерийские удары по населенному пункту Очаковской общины. Там разрушены и повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. К счастью, никто не пострадал.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким со ссылкой на районные военные администрации.

По его словам, в Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области авто подорвалось на мине. Ранены четыре человека, среди них младенец.

Также мы писали, что за полтора месяца в Николаев вернулись около 70 тысяч жителей.

Война в Украине продолжается уже 341-й день. Мы следим за новостями 30 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 340-го дня войны. Продолжаются атаки РФ на Бахмут. По данным "Института изучения войны", там действует уже не только ЧВК "Вагнер", но и кадровые российские части. Продолжаются российские атаки в Угледаре.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.