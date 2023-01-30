В Курскую область РФ перебросят дополнительный контингент российских войск, сообщил губернатор Роман Старовойт.

Его заявление приводит российская пресса.

"В ближайшие несколько дней на территорию региона прибывает дополнительный контингент. Об этом мы говорили на заседании оперативного штаба. Поручения даны, необходимо оказать всестороннюю поддержку, чтобы военнослужащие как можно быстрее приступили к выполнению задач по защите государственной границы", - заявил чиновник.

По данным российского издания "Коммерсантъ", дополнительные войска перебрасывались в регион уже дважды: весной и осенью прошлого года. Кроме того, на территории Курской области действуют центры подготовки ЧВК "Вагнер".

Ранее Старовойт заявлял, что сам прошел обучение в одном из таких центров.

Также власти российского региона сообщали, что в Курской области на границе с Украиной выстроены две линии обороны.

В конце декабря мы рассказывали, что в Курской области России подвергся обстрелу Суджанский район. Тогда в селе Махновка упало не менее четырёх снарядов.