Украине неизвестна причина взрывов на иранских объектах.

Об этом заявил в Facebook спикер украинского Министерства иностранных дел Олег Николенко.

Таким образом Николенко прокомментировал вызов временного посла Украины в иранское дипломатическое ведомство из-за заявлений насчет взрывов советника главы Офиса президента Михаила Подоляка о том, что "Украина предупреждала".

"Украина неоднократно предостерегала Иран: последствия за поддержку агрессии против Украины будут гораздо более масштабными, чем выгода от сотрудничества с Россией. Нам неизвестна причина взрывов на иранских объектах. Но, как говорит персидская народная мудрость: не делай другому зла, и себе не навредишь", – написал Николенко.

Напомним, в ночь на 29 января беспилотники атаковали город Исфахан в Иране. Незначительные повреждения получила крыша неназванного военного объекта. СМИ сообщали, что дроны попали по военному складу и заводу по производству моторного масла.

Один из трех беспилотников был сбит системой ПВО, два других взорвались после того, как попали в специальные ловушки.

По данным американских СМИ, беспилотники запускал Израиль, но официально это не подтверждено ни одной из сторон.

Кроме того, представитель Пентагона заявил о непричастности США к атаке.