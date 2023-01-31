Нардеп от "Слуги народа" Виталий Безгин в 2020 году оформил доверенность в Крыму на свою тетю - депутата "Единой России" Галину Герасимову. Сейчас он говорит, что не поддерживает с ней контакты, а имуществом на территории полуострова не владеет.

Об этом пишет сайт Цензор.нет.

По данным Бутусова, Безгин родился и долго жил в Крыму до начала агрессии РФ против Украины. После вторжения РФ нардеп не посещал аннексированную территорию.

Согласно документам, которые получило издание, 15 октября 2020 года Безгин выдал доверенность на распоряжение долей в недвижимом имуществе, а именно в квартире по адресу Крым, город Евпатория, улица "60 лет Октября", дом 26, кв.160, своей тете Герасимовой Галине Витальевне. По официальным данным РФ, Герасимова на момент заключения доверенности и до сих пор является депутатом "государственного совета Крыма" от партии "Единая Россия" и занимает должность "заместителя председателя комитета по государственному строительству и местному самоуправлению".

Виталий Безгин же в комментарии изданию заявил следующее:

"...Что касается имущества, то я не владею и не владел имуществом на территории Крыма! Несколько лет назад мне сообщили, что у меня есть наследие в квартире (речь о доле квартиры, общий размер квартиры около 60 кв.м.) умерших дедушки и бабушки, умерших уже после аннексии. Не имея как желания, так и возможности ехать на оккупированную территорию для отказа от данного наследия, я принял решение оформить доверенность по украинскому законодательству на родственницу, физически находящуюся в Евпатории, с целью отказаться от данного наследия от моего имени. По данному кейсу мы проводили консультации с НАПК, по итогам которых именно такое решение было признано единственным правильным и не требующим внесения изменений в декларацию".

Он также добавил, что его тетя проявляет пророссийскую позицию, что "является элементом оккупационной власти и понесет за это ответственность".

"А своей тете публично могу пообещать только одно: сядешь среди первых, если не успеешь убежать!" - заявил Безгин.

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