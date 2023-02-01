Американская компания General Atomics предлагает Украине всего за 1 доллар купить два ударных беспилотника Reaper MQ-9.

Как пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в компании, в случае покупки на их доставку Киеву придется потратить еще 10 млн долларов, а после - еще 8 млн долларов в год на техобслуживание.

По данным источников издания, предложение, которое на прошлой неделе главный исполнительный директор General Atomics Линден Блу сделал украинскому атташе по обороне, будет включать наземную станцию управления для использования беспилотников "практически в любом месте".

Ранее сообщалось, что группа американских конгрессменов обратилась к главе Пентагона Ллойду Остину с призывом передать Украине высокотехнологичные боевые беспилотники.

В Министерстве обороны США до сих пор не могут решиться передать Киеву беспилотные летательные аппараты MQ-9 Reaper.

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на свои источники.

В первую очередь американских военачальников смущает тот факт, что секретные технологии попадут сначала в руки украинских военных, а потом, возможно, и российских.