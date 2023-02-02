Россияне отключают мобильный интернет в оккупированной части Луганской области. Такое решение объясняется рекомендациями антимонопольной службы РФ.

Об этом говорится в заявлении единственного местного "оператора" - Мобильных коммуникационных систем.

"В соответствии с рекомендациями Федеральной антимонопольной службы России, а также на основании распоряжения Министерства связи и массовых коммуникаций "Об ограничении услуг доступа к сети Интернет", услуга "Мобильный интернет" с 11 февраля 2023 года будет исключена из всех тарифных планов", - говорится в сообщении.

В украинских пабликах уже предполагают, что это сделано, чтоб воспрепятствовать передаче данных о передвижениях российских войск, которые, как мы писали, сейчас переходят к наступательным действиями на Лиманском направлении.

Ранее Алексей Арестович объяснил, зачем россияне наступают на Лиманском и Бахмутском направлениях.

Война в Украине продолжается уже 344-й день. Мы следим за новостями 2 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 343-го дня войны. Россияне продолжали наступление на Лиманском и Бахмутском направлениях. В ВСУ заявили, что на южном направлении происходит "имитация активности противника" с попытками заброски ДРГ Россией на правый берег Днепра. СМИ сообщили, что США решили предоставить Украине управляемые бомбы GLSDB с дальностью действия в 160 километров.

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