Утром 3 февраля Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее:

1. За сутки РФ нанесла 4 ракетных удара, 2 из них - по гражданской инфраструктуре Краматорска. Также РФ нанесла 5 авиационных ударов и совершила более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня по гражданским объектам в Херсонской Николаевской области. От ударов погибли и получили ранения мирные граждане.



2. Враг не прекращает наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

3. За минувшие сутки подразделения украинских Сил обороны отразили атаки в районах населенных пунктов Стельмаховка, Невское и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Николаевка, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское и Курдюмовка Донецкой области.



4. Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения сил РФ.

Война в Украине продолжается уже 345-й день. Мы следим за новостями 3 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 344-го дня войны. Давление россиян на луганском направлении усилилось. Основное движение - от Кременной на запад в сторону Лимана. Губернатор Луганской области считает, что идет подготовка к большому российскому наступлению в феврале-марте. В Оперативном командовании "Юг" считают, что Россия готовится к новому ракетному удару по Украине. На это указывают действия РФ в Черном море.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.