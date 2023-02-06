Российские войска обстреляли Херсон, повредив церковь, жилые дома и газовую трубу.

Об этом сообщает Херсонский горсовет.

6 февраля армия РФ обстреляла одну из церквей в Херсоне. Погибших и пострадавших нет. В здании повреждены окна и двери.

Также вчера около полуночи враг обстрелял микрорайоны Шуменский, Жилпоселек, ХБК и пгт Зеленовка. Там повреждены частные дома, перебита газовая труба.

Пострадал один человек.

Напомним, россияне атакуют у Бахмута и пытаются не дать ВСУ закрепиться на островах у Херсона.

Ранее в ВСУ назвали деятельность российских ДРГ в районе Херсона имитацией активности.

Война в Украине продолжается уже 348-й день. Мы следим за новостями 6 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 347-го дня войны. Россия атакует на пяти направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском. Российские войска бросили все силы на окружение Бахмута. А также развернули мощные наступательные действия на Лиманском направлении, но успеха не добились. В районе Угледара Россия своими атаками пытаться заставить Украину отвести войска из Бахмута и других горячих зон.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, почему Израиль заговорил о передаче оружия Украине.