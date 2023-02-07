Россия пытается возобновить крупные наступательные операции в Украине уже с начала января текущего года.

Об этом сообщает британская разведка в новой сводке.

В Минобороны Британии полагают, что оперативная цель РФ почти наверняка состоит в том, чтобы захватить оставшиеся удерживаемые Украиной части Донецкой области.

"Российским силам удавалось отвоевывать территорию всего в несколько сотен метров за неделю. Это почти наверняка связано с тем, что России сейчас не хватает боеприпасов и маневренных подразделений, необходимых для успешного наступления", - сообщает британская разведка.

В Лондоне считают, что старшие российские командиры, вероятно, строят планы, требующие участие малочисленных и неопытных подразделений для достижения "нереалистичных целей из-за политического и профессионального давления".

"Российские лидеры, скорее всего, продолжат требовать масштабных достижений. Маловероятно, что в ближайшие недели Россия сможет нарастить силы, необходимые для существенного влияния на исход войны", - полагает разведка Британии.

Ранее сообщалось, что губернатор Луганщины назвал три направления ожидаемого наступления российских войск.

А Институт изучения войны в новой сводке рассказал, почему РФ торопится начать новое наступление в Украине.