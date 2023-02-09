В Украине ширится воздушная тревога. На ее фоне паблики сообщают о взрывах в трех областях.

В дополнение к Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областям тревогу объявили и в Кировоградской области.

Поступает информация о взрывах в следующих регионах:

в Днепре;

в Запорожской области (там ПВО работает по БПЛА "Шахед");

в Краматорске, Константиновке и Славянске Донецкой области.

Между тем в Николаевской области сбили один "Шахед".

Об этом сообщил начальник полиции региона Сергей Шайхет в своем телеграм-канале.

Ранее "Страна" сообщала, что в восточной части Украины объявлена воздушная тревога. С запорожского направления в сторону Днепра летят беспилотники-камикадзе "Шахеды".

Мы также писали, что в Сумской области за день зафиксировано почти сто прилетов.

Война в Украине продолжается уже 351-й день. Мы следим за новостями 9 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 350-го дня войны. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что целями готовящегося наступления РФ могут быть Харьковская и Запорожская области. Американский журналист Сеймур Херш обвинил власти США в подрыве "Северных потоков". Президент Украины вчера совершил второй по счету зарубежный визит после начала российского вторжения - в Лондон, после этого он прилетел в Париж, где встретился с Макроном и Шольцем.

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