Утром 10 февраля Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее:

1. Войска РФ пытаются наступать на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

2. За прошедшие сутки ВСУ отразили атаки РФ в районах населенных пунктов Гряниковка и Масютовка Харьковской области; Стельмаховка и Диброва, Луганское, Федоровка, Красная Гора, Бахмут, Ивановское, Авдеевка, Красногоровка, Прасковьевка и Пречистовка в Донецкой области.

3. За прошедшие сутки противник нанес 52 авиационных и 6 ракетных ударов, 2 из которых - по гражданской инфраструктуре Краматорска. Также оккупанты произвели 63 обстрела из реактивных систем залпового огня по гражданской инфраструктуре Донецкой и Херсонской областей.



4. В оккупированном городе Голая Пристань сотрудники ФСБ проводят проверки документов и личных вещей местных жителей, особое внимание уделяют телефонам. В населенный пункт Мирное Запорожской области, российские оккупанты привезли наемников ЧВК "Вагнер", из числа завербованных заключенных.

5. Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и 4 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.



Война в Украине продолжается уже 352-й день. Мы следим за новостями 10 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 351-го дня войны. Основные бои идут в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки, Опытного, Марьинки и Угледара. В интервью Spiegel Владимир Зеленский сообщил, что удержание Бахмута помогает выиграть время до новых поставок оружия. По его словам, украинские военные и спецслужбы не согласны с советами оставить город. Тем временем в северных районах Украины, Черниговской и Харьковской областях, увеличились обстрелы РФ.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует последние события и ситуацию на фронте.