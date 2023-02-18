Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение в субботу, 18 февраля, в котором отреагировал на ракетные удары РФ по украинским городам.

"За эту неделю мы достигли весомых сигналов от наших партнеров, конкретных договоренностей по неизбежности привлечения России к ответственности за агрессию, за террор против Украины и ее народа", - сказал Зеленский.

По словам президента, Россия будет отвечать на юридическом уровне за каждый ракетный удар.

"Каждый российский удар по Харькову и области, по Сумской и Донецкой области, по Хмельницкому, по нашему Никополю и каждому уголку нашего государства будет иметь для государства-террориста конкретные юридические последствия", - заявил Зеленский.

Напомним, сегодня российская армия нанесла два удара по Хмельницкому. Одна ракета попала в военный объект, а вторая упала около остановки общественного транспорта. Двое гражданских обратились в больницу за помощью, а взрывной волной повреждены гражданские дома, три учебных заведения, выбиты сотни окон, повреждены 11 автомобилей.

Позже Владимир Зеленский опубликовал фото из Хмельницкого, где ракета упала рядом с остановкой.