Минобороны РФ подтвердило вчерашний ракетный удар по Хмельницкому. Утверждается, что был "поражен пункт дислокации полка БПЛА украинских войск".

Об этом говорится в сообщении российского оборонного ведомства, обнародованного в телеграм-канале.

Как вчера сообщал глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий, одна из российских ракет попала в военный объект, второй прилет был около остановки общественного транспорта.

Мы также публиковали видео поврежденной многоэтажки в Хмельницком после ракетного удара.

Кроме того, Зеленский опубликовал фото из Хмельницкого.

Война в Украине продолжается уже 361-й день. Мы следим за новостями 19 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 360-го дня войны. В Мюнхене началась конференция по безопасности. Там вице-президент США заявила, что не ждет ничего хорошего от ближайшей перспективы войны в Украине. Столтенберг сказал, что риск эскалации конфликта в нашей стране несопоставим с опасностью, которая может возникнуть в случае победы РФ. Сунак пообещал Украине дальнобойные боеприпасы и систему ПВО.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.