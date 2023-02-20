Утром 20 февраля Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее:

1. За прошедшие сутки силы РФ нанесли 10 ракетных и 25 авиаударов (Луганская, Донецкая и Запорожская область). Совершил 62 обстрела из реактивных систем залпового огня. Есть раненые и погибшие среди гражданского населения.



2. Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступления на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

3. ВСУ отразили атаки в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Васюковка, Дубово-Василовка, Берховка, Бахмут и Ивановское Донецкой области.

4. Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла 20 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также был сбит вражеский самолет Су-25.

Война в Украине продолжается уже 362-й день. Мы следим за новостями 20 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 361-го дня войны. В ближайшее время возможно наступление россиян на территории Луганской области - противник накапливает там технику и живую силу в больших объемах. Сейчас самая тяжелая ситуация в области сложилась в направлении Кременной, где россияне пробуют продавить украинскую оборону. Такая же сложная картина - на Сватовском и Белогоровском направлениях.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует ситуацию за минувшие сутки.