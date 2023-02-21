Сегодня, 21 февраля, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с делегацией Палаты представителей Конгресса США во главе с главой Комитета по иностранным делам Майклом Макколом.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Это очень мощный сигнал. Вчера - визит Президента Байдена, сегодня - встреча с вами. Я считаю, что это очень важное свидетельство того, что Соединенные Штаты поддерживают Украину", - сказал Владимир Зеленский.

Президент поблагодарил за поддержку со стороны обеих палат и партий Конгресса, Президента США и всего американского народа.

Зеленский проинформировал конгрессменов о ситуации на передовой и преступлениях, совершенных российскими военными. Также он рассказал о прогнозе развития ситуации на передовой в последующие месяцы и подчеркнул, что украинский народ верит в свою армию.

Напомним, вчера Джо Байден на пресс-конференции в Киеве заявил, что США вместе с 50 странами-партнерами передадут Украине более 700 танков, тысячи бронированных машин, тысячу артиллерийских систем, более 2 млн артснарядов.

Война в Украине продолжается уже 363-й день. Мы следим за новостями 21 февраля в своем онлайне.