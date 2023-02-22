Американским военным рекомендовали воздержаться от употребления в пищу семян мака в любом виде, в том числе в выпечке, чтобы избежать положительных результатов в анализах мочи на наркотики.

Об этом сообщает Министерство обороны США.

В Пентагоне пояснили, что, согласно последним данным, некоторые виды семян мака могут иметь более высокое содержание наркотического вещества кодеин, чем считалось прежде.

"Употребление продуктов с семенами мака может привести к положительным анализам мочи на кодеин", - сказано в пресс-релизе.

"В качестве меры дополнительной предосторожности министерство рекомендует всем военнослужащим избегать употребления семян мака во всех видах, в том числе в пищевых продуктах и выпечке", - добавили в Пентагоне.



Министерство обороны пообещало скорректировать рекомендации по мере поступления новых научных данных.

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