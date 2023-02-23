Минобороны Великобритании публикует видео обучения украинских военных позиционной войне.

Соответствующие кадры опубликовало минобороны Великобритании в своем Twitter-аккаунте.

"На севере Англии новобранцев-украинцев обучают позиционной войне. Великобритания и девять международных партнеров по обучению гарантируют, что Украина сможет противостоять российской агрессии и вернуть себе территорию", - сообщает британское Минобороны.

Ранее украинских военных, проходящих обучение в Великобритании, посещал король Чарльз III. Он приезжал на тренировочную базу в Уилтшире.

Также сообщалось, что Британия расширит обучение пилотов истребителей и морских пехотинцев ВСУ.

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