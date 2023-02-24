Утром 24 февраля Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее:

1. Основные усилия РФ сейчас сосредоточены на ведении наступления на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки ВСУ отбили около 100 атак противника на указанных направлениях.

2. Войска РФ нанесли 10 ракетных и 31 авиационный удар. Совершили более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В результате пострадали гражданские объекты в Харьковской и Херсонской областях. Есть погибшие и раненые среди мирного населения.

3. Враг продолжает скрытую мобилизацию в российской федерации, в частности, в регионах Кавказа. Мобилизации подлежат все мужчины, независимо от состояния здоровья и желания воевать. Большое количество мобилизованных – это граждане, отбывавшие или отбывающие наказание в пенитенциарных учреждениях.

Война в Украине продолжается уже 366-й день. Мы следим за новостями 24 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 365-го дня войны. Наступательные действия РФ продолжаются на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. В украинском Оперативном командовании "Север" предупредили о подготовке противником провокаций к годовщине вторжения. Зафиксировано движение военной техники без знаков различия у границы с Черниговской областью.

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