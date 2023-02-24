КНР сегодня представила мирный план. Скриншот из видео

Глава комитета по иностранным делам Рады Александр Мережко раскритиковал китайский "мирный план", назвав его "провокационной пропагандистской акцией КНР".

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Набор декларативных пустых лозунгов, не подкрепленных конкретикой и механизмами реализации. Причем некоторые из этих лозунгов даже вредны, типа "прекратить односторонние санкции". Очень напоминает лицемерную советскую риторику "борьбы за мир". Это не мирный план, а провокационная пропагандистская акция КНР. Вопрос в том, на что эта акция направлена? Но явно не для того, чтобы достичь подлинного и справедливого мира на основе международного права", - написал он.

Ранее китайский план раскритиковали в Офисе президента.

С ключевыми тезисами китайского мирного плана можно ознакомиться в отдельном материале.

Мы также рассказывали, как реагируют в мире на план Китая по Украине.

Война в Украине продолжается уже 366-й день. Мы следим за новостями 24 февраля в своем онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о главных событиях последних суток. 

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.