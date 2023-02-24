Глава комитета по иностранным делам Рады Александр Мережко раскритиковал китайский "мирный план", назвав его "провокационной пропагандистской акцией КНР".

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Набор декларативных пустых лозунгов, не подкрепленных конкретикой и механизмами реализации. Причем некоторые из этих лозунгов даже вредны, типа "прекратить односторонние санкции". Очень напоминает лицемерную советскую риторику "борьбы за мир". Это не мирный план, а провокационная пропагандистская акция КНР. Вопрос в том, на что эта акция направлена? Но явно не для того, чтобы достичь подлинного и справедливого мира на основе международного права", - написал он.

Ранее китайский план раскритиковали в Офисе президента.

С ключевыми тезисами китайского мирного плана можно ознакомиться в отдельном материале.

Мы также рассказывали, как реагируют в мире на план Китая по Украине.

Война в Украине продолжается уже 366-й день. Мы следим за новостями 24 февраля в своем онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о главных событиях последних суток.