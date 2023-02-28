В Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях завтра не планируют отключать электричество.

Об этом сообщает ДТЭК.

"Однако в результате повреждения сетей "Укрэнерго" в некоторых энергоузлах возможны отключения по графику, если будет расти потребление электроэнергии", – в тоже время говорится в его сообщении.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что в последний день зимы в Украине нигде не отключали электричество.

Хотя в Херсоне сегодня вечером местами пропал свет после обстрела.

Война в Украине продолжается уже 370-й день. Мы следим за новостями 28 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 369-го дня войны. Ночью Украину атаковали вражеские беспилотники. В Хмельницком при повторном обстреле погибли двое спасателей, которые ликвидировали последствия атаки БПЛА. В ВСУ сообщили, что на фронте эпицентром удара врага остается Бахмут. В Bild написали, что Запад может оказать на Украину давление, чтобы склонить к переговорам, если к осени не будут достигнуты значительные успехи на фронте.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.