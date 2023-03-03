Появилось традиционное вечернее обращение президента.

Основное в вечернем обращении Владимира Зеленского:

Сообщил, что записывал обращение во Львове, где проходит конференция United for Justice, посвященная юридической ответственности РФ за войну.

Рассказал о встрече с президентом Латвии и главами МИД ряда стран.

Сообщил о посещении госпиталя во Львове.

Поблагодарил Никопольский зенитно-ракетный полк за сбитый российский самолет.

Война в Украине продолжается уже 373-й день. Мы следим за новостями 3 марта в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 372-го дня войны. Давление противника в районе Бахмута усиливается. При этом британская разведка делает прогноз о том, что наступившая оттепель может затруднить российские операции. Поскольку техника будет вязнуть в грязи, что дает преимущество обороняющейся стороне.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.