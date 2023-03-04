Украина просит у Евросоюза по 250 тысяч артиллерийских снарядов ежемесячно.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на попавшее в распоряжение издания письмо министра обороны Алексей Резникова.

В нем говорится, что ВСУ используют в пять раз меньше снарядов из-за ограничения поставок.

Министр пишет, что артиллерия играет "решающую роль в устранении военного могущества противника".

"Если бы мы не были ограничены количеством имеющихся в наличии артиллерийских снарядов, мы могли бы использовать полный боекомплект, а это 594 тыс. снарядов в месяц", - указывается в письме.

Пока же из-за проблем с поставками ВСУ выстреливают лишь пятую часть снарядов, которые они могли бы применить. По его словам, в среднем Украина выпускала 110 000 снарядов калибра 155 мм в месяц — это четверть от того количества, которое использовала РФ.

Ранее Financial Times сообщал, что Европейский союз намерен отправить в Украину совместно финансируемые боеприпасы в течение нескольких недель. Из Еврофонда мира выделят миллиард евро на закупку снарядов для Киева. Издание пишет, что Украина должна получить жизненно важные артиллерийские боеприпасы после того, как Брюссель предложил компенсацию странам, которые предоставили снаряды из своих запасов.

Тем временем война в Украине продолжается уже 374-й день. Мы следим за новостями 4 марта в своем онлайне.

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