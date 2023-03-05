Визит канцлера Германии Олафа Шольца в Вашингтон показал, что США и ФРГ осознают себя союзниками в противостоянии России, но с другой стороны, между ними существуют серьезные разногласия.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Одной из горячих точек в их отношениях является принятый в США закон о здравоохранении, климате и налогах, который предлагает субсидии инновационным фирмам для создания производства в США. В Германии это рассматривается как вызов немецкой промышленности и потенциальный триггер "войны субсидий" между США и Европой.

Есть еще одна серьезная проблема. Вашингтон недавно прощупывал европейские столицы о возможных санкциях против Китая в случае, если Пекин начнет поставлять оружие в Россию. Для Берлина же Китай является крупнейшим торговым партнером. Администрация Байдена рассматривает возможность публикации разведывательных данных, которые, по ее мнению, показывают, что Китай раздумывает над поставками оружия России.

WSJ также отмечает разный подход к достижению мира у США, Западной Европы с одной стороны и стран Восточной Европы с другой.

"Ближайшие союзники Украины в Восточной Европе обеспокоены появлением в западных столицах мнений о том, что Украина должна на каком-то этапе подготовиться к переговорам с Кремлем. В кулуарах недавнего визита г-на Байдена в Варшаву президент США оказал давление на лидеров стран Балтии в связи с их частыми призывами к поражению России в Украине, сказал человек, проинформированный о переговорах", - пишет американское издание.

Как и Макрон ранее, Байден также предположил на прошлой неделе, что бремя ответственности, возможно, придется переложить на дипломатию после того, что, как надеются американские и другие западные официальные лица, станет успехом Украины на поле боя в ходе контрнаступления весной и летом.

"Высокопоставленный европейский чиновник сказал, что восточноевропейские союзники Украины опасаются скоординированных действий крупных западных столиц, направленных на то, чтобы склонить г-на Зеленского к идее переговоров", - сообщает WSJ.

Ранее также сообщалось, что серьезные разногласия, которые рискуют подорвать поставки вооружений в Украину, есть между Германией и Польшей.

Тем временем война в Украине продолжается уже 375-й день. Мы следим за новостями 5 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 374-го дня войны. На фронте самым сложным остается Бахмутское направление. Там бои шли в районах Васюковки, Дубово-Васильевки и самого Бахмута, который россияне пытаются окружить. В Германию прибыли 90 боевых машин Stryker, которые США направили для Украины. А советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк на встрече с блогерами заявил, что война в Украине закончится в этом году.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, как украинские военные возмущаются из-за отмены доплат.