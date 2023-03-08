В Донецкой области нанесен удар по заводоуправлению Авдеевского коксохимического завода.

Об этом пишет нардеп Муса Магомедов.

По его данным, обрушена большая часть здания. Удалось спасти из-под завалов всех четырех пострадавших.

"Один из них тяжелый, везут в больницу", - сообщил Магомедов.

Напомним, вчера по Авдеевке был нанесен авиаудар по многоэтажке, там обрушился целый подъезд.

Между тем, по данным ОВА, за минувшие сутки в Донецкой области впервые с 24 февраля 2022 года от обстрелов не пострадали мирные жители.

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