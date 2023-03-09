Власти Ивано-Франковской области сообщают об ударе по объекту энергетической инфраструктуры во время ночной ракетной атаки.

Об этом заявила глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук в видеообращении.

"К сожалению, есть ракетные попадания в области по энергетическому объекту. Предварительно, жертв и пострадавших нет", - сказала она.

Напомним, взрывы были в Киеве, Одесской области, Харькове, Днепропетровской и Львовской областях.

Уже известно, что пострадали три ТЭС.

Кроме того, в Минэнерго заявили, что обстрелы энергообъектов зафиксированы в Киевской, Николаевской, Харьковской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской и Житомирской областях.

По данным Залужного, ночью противник совершил 81 пуск ракет разного базирования.

Кроме того, Россия впервые применила по Украине сразу шесть ракет "Кинжал".

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