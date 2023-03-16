Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, в четверг, 16 марта, приехал в Киев с визитом.

Об этом написал он в своем Twitter.

"Посещаю Киев, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку Латвией Украины столько, сколько потребуется. Победа Украины имеет решающее значение для свободной Европы", - написал Кариньш.

Ранее сообщалось, что Зеленский и президент Латвии были во Львове.

Также мы писали, что в Латвии решили забирать у пьяных водителей авто и передавать их на нужды ВСУ.

Война в Украине продолжается уже 386-й день. Мы следим за новостями 16 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 385-го дня войны. Вчера состоялось очередное заседание контактной группы по вооружению Украины - "Рамштайн". Резников сообщил, что оно внушает оптимизм и что обсуждались усиление ПВО, боеприпасов и обучение. Накануне в Пентагоне анонсировали тяжелые бои в Украине этой весной и летом и заявили, что самая неотложная потребность сейчас - это боеприпасы.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.