В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 18 марта. Сообщается, что российские войска наступают на пяти направлениях, обстреливает Запорожье и Херсон.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

Противник ведет наступательные действия на прежних направлениях - Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском. За сутки нанесено 5 ракетных ударов (4 из них – по гражданской инфраструктуре Запорожья), а также зафиксировано 12 авиационных ударов и более 20 обстрелов из РСЗО. Бои велись в районах населенных пунктов: на Купянском и Лиманском направлениях - Диброво, Верхнекаменское и Спорное; на Бахмутском - Орехово-Васильевка, Григоровка и в северной части Бахмута; на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском - Каменка, Северное, Первомайское и Марьинка. На Запорожском и Херсонском направлениях противник держит оборону и подвергает постоянным обстрелам Херсон. Украинская авиация нанесла 6 ударов по районам сосредоточения захватчиков. Силами ПВО сбит вражеский БПЛА "Шахед-136".

Ранее мы писали, что накануне командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский заявил, что наиболее ожесточенные бои идут в районах Кременной, Торского, Белогоровки, Спорного, эпицентром боевых действий остается Бахмут.

Война в Украине продолжается уже 388-й день. Мы следим за новостями 18 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 387-го дня войны. Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина по обвинению в военных преступлениях в Украине. Си Цзиньпин летит в Москву. Российские войска продвинулись к Северному водохранилищу и захватили Зализянское к северо-западу от Бахмута. А правительство Словакии одобрило передачу 13 истребителей МиГ-29 Украине.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о ситуации, которая складывается вокруг Киево-Печерской лавры и УПЦ.