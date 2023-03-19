Охотнее всего воюют на фронте депутаты из Киева, Днепра, Черновцов и Тернополя. Меньше всего доля воюющих депутатов из Чернигова и Черкасс.

Так утверждают в движении "Чесно", которое провело исследование на этот счет.

Активисты сумели получить официальные данные из семи горсоветов и четырех облсоветов, которые прислали данные о доле депутатов, ушедших воевать.

Из горсоветов на фронт ушли:

из Киевского - 27 (23% состава);

из Днепровского - 16 (25%);

из Черновицкого - 11 (26%);

из Хмельницкого - 3 (7%);

из Львовского - 5 (8%);

из Черниговского - 1 (2%);

из Черкасского - 1 (2%).

Из облсоветов:

из Тернопольского - 12 (19%);

из Закарпатского - 5 (8%);

из Черновецкого - 3 (5%);

из Черкасского - 2 (3%).

Уточним, что по остальным муниципалитетам и облсоветам у "Чесно" данных нет.

Ранее дочь экс-мэра Харькова и бывшего народного депутата Михаила Добкина Алла опубликовала фото и видео отца с фронта.

Также мы сообщали, что бывший народный депутат Олег Ляшко принял присягу и вступил в ряды ВСУ в должности солдата.

Война в Украине продолжается уже 389-й день. Мы следим за новостями 19 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 388-го дня войны. Продолжилось обсуждение того, что означает и чем обернется решение Международного уголовного суда в Гааге об аресте Путина. Россияне атаковали Краматорск, Запорожье, под Бахмутом продолжаются бои.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о новой тактике россиян и влиянии на войну FPV-дронов.