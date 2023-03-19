Активисты выяснили, в каких городах и областях Украины депутаты пошли воевать на фронт. Инфографика
Охотнее всего воюют на фронте депутаты из Киева, Днепра, Черновцов и Тернополя. Меньше всего доля воюющих депутатов из Чернигова и Черкасс.
Так утверждают в движении "Чесно", которое провело исследование на этот счет.
Активисты сумели получить официальные данные из семи горсоветов и четырех облсоветов, которые прислали данные о доле депутатов, ушедших воевать.
Из горсоветов на фронт ушли:
- из Киевского - 27 (23% состава);
- из Днепровского - 16 (25%);
- из Черновицкого - 11 (26%);
- из Хмельницкого - 3 (7%);
- из Львовского - 5 (8%);
- из Черниговского - 1 (2%);
- из Черкасского - 1 (2%).
Из облсоветов:
- из Тернопольского - 12 (19%);
- из Закарпатского - 5 (8%);
- из Черновецкого - 3 (5%);
- из Черкасского - 2 (3%).
Уточним, что по остальным муниципалитетам и облсоветам у "Чесно" данных нет.
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