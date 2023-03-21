Министр обороны РФ Сергей Шойгу, говоря о перспективах конфликта на Украине, заявил, что любая война заканчивается миром.

Об этом он сказал журналистам.

У чиновника спросили, чем закончится конфликт в Украине.

"Любая война заканчивается миром", - ответил Шойгу.

На уточняющий вопрос, в какие сроки это может произойти, министр обороны не ответил.

Между тем канцлер ФРГ Олаф Шольц дважды в марте заявлял, что война в Украине может длиться долгое время.

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