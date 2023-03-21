В пабликах появилось видео и фото сегодняшних разрушений в Часов Яре Донецкой области. Город находится восточнее Бахмута и подвергается регулярным ударам.

На видео видна частично разрушенная школа и поврежденный музей. На других фото - поврежденные и разрушенные частные дома.

Напомним, что на минувших выходных в результате обстрела Часов Яра пострадали волонтеры из Польши, которые перевозили гуманитарку на автомобиле.

Также мы публиковали репортаж британской Daily Mail из прифронтового Часова Яра. В поселке эхом постоянно слышится "душераздирающий треск артиллерийского огня".

"Донбасс никогда не преклонит колено! И Украина никогда не преклонит колени! Помните это. Мы свободны", - говорит мужчина, который представился журналистам, как "дядя Вася из Часова Яра и Герой Советского Союза".

Война в Украине продолжается уже 391-й день. Мы следим за новостями 21 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 390-го дня войны. Разведка Британии сообщила, что силы РФ продвигаются вокруг Авдеевки. В ВСУ подтвердили, что россияне сейчас пытаются окружить город, и заявили, что "Авдеевка может стать вторым Бахмутом". ЕС согласовал план закупки миллиона снарядов для Украины. В Москву с визитом прибыл Си Цзиньпин, он встретился с Путиным и обсудил с ним в том числе Украину.

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