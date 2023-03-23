Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина может попытаться вернуть некоторые территории не на поле боя, а иными путями.

Об этом он сказал в четверг во время слушаний в комитете по ассигнованиям в Палате представителей Конгресса.

Республиканец Крис Стюарт спросил у него, готовы ли США поддерживать возвращение Киевом всех утраченных территорий.

"Я думаю, что будут территории в Украине, за которые Украина настроена воевать, а могут быть территории, которые они могут решить вернуть другим путем", - ответил глава Госдепа.

"Больше всего я боюсь не признать, что Крым отличается от восточного Донбасса. Если наше соглашение с мистером Зеленским в том, что мы будем поддерживать его, чего бы он ни захотел, в том числе в выдворении россиян из Крыма, то мы можем ожидать больших неприятностей", – продолжил Стюарт.

"Это должно быть решение украинцев. О том, каким они хотят видеть свое будущее и как это сочетается с суверенитетом, территориальной целостностью и независимостью их страны. Мы точно не хотим остановиться в такой момент, который даст россиянам возможность перевооружиться и потом атаковать заново", – ответил Блинкен.

Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли назвал цели освобождения всех территорий в границах 1991 года "чрезвычайно трудно достижимыми военным путем".

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Ранее мы подводили итоги 392-го дня войны. Зеленский посетил позиции ВСУ на Бахмутском направлении, там он пообщался с военными и наградил их. По данным британской разведки, в последние дни ВСУ провели локальную контратаку западнее Бахмута, которая может ослабить давление на маршрут снабжения по трассе H32. Днем россияне ударили ракетами по жилым многоэтажкам в Запорожье, в результате пострадали десятки людей.

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