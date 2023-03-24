В Житомирской области сегодня опять возможны ограничения подачи электричества из-за ремонтов сетевой инфраструктуры.

Об этом сообщает Минэнерго.

После ночной атаки дронами возобновили электроснабжение более 2 тыс. абонентов в Днепропетровской области. Также запитали около 5,5 тыс. потребителей в Донецкой области.

Существующая генерация электроэнергии продолжает полностью обеспечивать потребности потребителей, говорится в сообщении.

Напомним, что 22 марта в Житомирской области во время ночной атаки "Шахедами" был поврежден инфраструктурный объект. С тех пор в области есть лимиты потребления.

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