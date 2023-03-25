В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 25 марта. Сообщается, что ВСУ отбили более 50 атак на четырех направлениях.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

1. Основные наступательные усилия противника сосредоточены на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где было отбито более 50 атак. Попытки наступления предпринимались в районе таких населенных пунктов:

на Лиманском направлении - Синьковка, Кременная, Белогоровка и Выемка;

- Синьковка, Кременная, Белогоровка и Выемка; на Бахмутском направлении - Бахмут и Предтечино;

- Бахмут и Предтечино; на Авдеевском и Марьинском направлениях - Керамик, Тоненькое, Первомайское, Марьинка.

2. В течение суток противник нанес один ракетный и 23 авиационных удара, совершил более 20 обстрелов из РСЗО.

3. В свою очередь, украинская авиация за сутки нанесла 11 ударов.

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