Украинские войска отбили более 50 атак на четырех направлениях. Вечерняя сводка Генштаба
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 25 марта. Сообщается, что ВСУ отбили более 50 атак на четырех направлениях.
Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.
Главное из заявлений командования:
1. Основные наступательные усилия противника сосредоточены на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где было отбито более 50 атак. Попытки наступления предпринимались в районе таких населенных пунктов:
- на Лиманском направлении - Синьковка, Кременная, Белогоровка и Выемка;
- на Бахмутском направлении - Бахмут и Предтечино;
- на Авдеевском и Марьинском направлениях - Керамик, Тоненькое, Первомайское, Марьинка.
2. В течение суток противник нанес один ракетный и 23 авиационных удара, совершил более 20 обстрелов из РСЗО.
3. В свою очередь, украинская авиация за сутки нанесла 11 ударов.
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