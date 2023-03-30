Использование Россией крылатых авиабомб - это новая угроза для Украины, заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, эти корректируемые бомбы стали применяться на фронте почти каждый день.

В связи с этим Игнат заявил о необходимости усилить давление на Запад по поводу передачи истребителей.

"Это новая угроза, которая предстала перед нами: не залетая в зону поражения нашей ПВО, они сбрасывают эти бомбы. Бомбы по 500 кг летят десятки километров, напомню, у этой бомбы есть боевая часть, с этим надо что-то делать. Не только средствами ПВО, которые мы ждем, но все же усиливать давление и работу с западными партнерами по созданию авиационной коалиции и предоставлению Украине истребителей", - заявил Игнат.

Он говорит, что системы ПВО не смогут покрыть всю территорию Украины. Кроме того, Зеленский рассказал, что Украине передали неисправную систему ПВО.

Ранее Россияне сбросили авиабомбу на Белополье Сумской области, повредив дома и газопровод, ранив человека.

По данным Defense Express РФ использовала для ударов по Сумской области аналог американских планирующих бомб JDAM-ER.

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