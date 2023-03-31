Российские войска обстреляли из самолета Орехов в Запорожской области. Удар был нанесен двумя ракетами.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в телеграм-канале.

В результате два человека получили ранения, один из них в тяжелом состоянии.

Также прилет в Коммунарском районе, там также пострадали двое человек.

Ранее сообщалось, что россияне все утро обстреливали дома в Орехове.

Также мы писали, что ночью РФ ударила по Запорожью.

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Ранее мы подводили итоги 400-го дня войны. По американским оценкам, в Бахмуте сражаются около шести тысяч наемников "Вагнера" и 20-30 тысяч рекрутов-заключенных ЧВК. Они несут огромные потери. В Авдеевке жилой фонд более чем на 80% разрушен - это то, что уже невозможно восстановить, отремонтировать, а только сносить и заново строить. Об этом заявил мэр города. По его словам, не осталось ни одного уцелевшего дома

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