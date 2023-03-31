Войска РФ нанесли два ракетных удара с самолета по Орехову. Есть пострадавшие. Фото, видео
Российские войска обстреляли из самолета Орехов в Запорожской области. Удар был нанесен двумя ракетами.
Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в телеграм-канале.
В результате два человека получили ранения, один из них в тяжелом состоянии.
Также прилет в Коммунарском районе, там также пострадали двое человек.
Ранее сообщалось, что россияне все утро обстреливали дома в Орехове.
Также мы писали, что ночью РФ ударила по Запорожью.
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