Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины призвало эвакуировавшихся жителей Донбасса воздержаться от преждевременного возвращения домой.

Об этом говорится в телеграм-канале Минреинтеграции.

"Из-за активных военных действий ситуация с безопасностью в области остается чрезвычайно сложной. Поэтому принять решение о преждевременном возвращении из эвакуации – это подвергнуть опасности себя и своих родных", - говорится в посте ведомства.

Жителей, которые продолжают жить в Донецкой области, министерство призывает эвакуироваться в безопасные регионы страны. В частности, это касается семей, в которых есть дети и лица с ограниченными физическими возможностями.

С 18 апреля жители Донбасса смогут бесплатно эвакуироваться железнодорожным транспортом в территориальные общины Житомирской области. Там их разместят в бесплатных приютах, напомнили в Минреинтеграции.

В начале апреля совет обороны Херсонской области принял решение запретить семьям с детьми въезд в ряд населенных пунктов региона из-за российских обстрелов.

Ранее в Мининтеграции объяснили, кого в Украине освободят от налога на землю и недвижимость во время войны.