Неправильная финализация войны в Украине будет означать "поражение западной системы безопасности в противостоянии российской диктатуре".

Об этом написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Твиттере.

"Путь к миру и верховенству права в Европе лежит исключительно через победы Украины. Иначе войн, терактов по всему миру и операций российских спецслужб не избежать", - написал Подоляк.

Пост Подоляка появился на фоне активного появления в западных медиа материалов со скепсисом относительно военных возможностей Украины обеспечить перелом на фронте в нынешнем году.

Война в Украине продолжается уже 415-й день. Мы следим за новостями 14 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 414-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут. Ежесуточно на этом участке РФ совершает 40-50 попыток штурма и более 500 обстрелов с применением всего спектра вооружения. Для усиления российской группировки в Бахмут была переброшена часть сил и средств с Авдеевского направления.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувшего дня.