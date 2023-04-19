Первые 24 часа ожидаемого контрнаступления Украины будут решающими. Это будет "самый долгий день в Украине".

Такой прогноз сделал старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований кибермощности и будущих конфликтов Франц-Стефан Гади, его приводит издание Foreign Policy.

"Первые 24 часа долгожданного контрнаступления Украины могут стать самым длинным днем для ВСУ. Как сказал немецкий фельдмаршал Эрвин Роммель своему помощнику перед ожидаемым вторжением союзников в Нормандию в 1944 году: "Первые 24 часа вторжения будут решающими. Для союзников, как и для Германии, это будет самый длинный день", – говорится в публикации.

Издание считает, что если ВСУ удастся вызвать паралич у российского руководства и панику среди рядового армейского состава, то контрнаступление будет успешным.

Самые большие шансы на успех у Украины будут, если российские военные начнут убегать от наступающих украинских войск, не оказывая особого сопротивления, считает Гади.

Ранее в Минобороны заявили, что контрнаступление ВСУ уже идет.

Между тем в Белом доме отметили, что следующие недели и месяцы будут критичны для Украины, поэтому Соединенные Штаты постараются обеспечить Киев всем необходимым.