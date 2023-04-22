В субботу, 22 апреля, в Украине идет уже 423-й день войны с Россией.

Подробнее о том, что происходило вчера — читайте в итогах за 21 апреля.

Ниже читайте новости за сегодня. Онлайн обновляется.

22 апреля 2023: последние новости

11.23 Командир тактической группы аэроразведки ВСУ Роберт Бровди (позывной "Мадяр") сообщил, что вскоре Китай запретит компании DJI экспортировать ее дроны в любую страну мира, поэтому украинские военные рискуют остаться без этих БПЛА. При этом он ссылается на информацию, полученную от европейских дилеров.

"Мадяр" говорит, что цель Пекина – не допустить использования гражданских дронов в военных целях. Подробнее + видео...

11.08 С начала российского вторжения Украина вернула из плена РФ 2235 человек, 20% из которых числились пропавшими без вести. Такие цифры приводит глава Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Богдан Охрименко.

10.51 Бои в Бахмуте.

10.39 Индия не может заплатить за уже поставленное российское оружие из-за санкций США, что привело к приостановке поставок из РФ. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на индийских чиновников.

Речь идет об индийских платежах за уже поставленное оружие на сумму более 2 млрд долларов. Подробнее...

10.21 В Крыму в районе Керчи слышны взрывы. "Глава" Крыма Аксёнов сообщил о работе системы ПВО.

09.54 Силы "Вагнера", вероятно, захватили железнодорожную станцию Бахмут-2 в центре города.

Также они продвинулись к западу от железнодорожной ветки рядом со станцией и подошли к ветке на юг от станции.

Об этом пишет американский "Институт изучения войны", опираясь на кадры с подтвержденной геолокацией.

Также российские войска продвигались к западу от Дубово-Васильевки (шесть километров к северо-западу от Бахмута). Подробнее...

09.38 Силы "Вагнера", вероятно, захватили железнодорожную станцию Бахмут-2 в центре города.

Также они продвинулись к западу от железнодорожной ветки рядом со станцией и подошли к ветке на юг от станции.

Об этом пишет американский "Институт изучения войны", опираясь на кадры с подтвержденной геолокацией.

Также российские войска продвигались к западу от Дубово-Васильевки (шесть километров к северо-западу от Бахмута).

09.25 Украинское командование не исключает массированного ракетного удара на 9 мая.

Об этом заявила глава пресс-службы Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, россияне сейчас могут копить ракеты для такой атаки и осуществить ее в "сакральную для себя дату".

09.15 Ночью российская авиация сбросила управляемую авиабомбу на приграничье Черниговской области.

Об этом сообщает командование "Север".

"Около 01:35 зафиксирован 1 взрыв (вероятно, КАБ, запущенный с самолета врага СУ-35) в районе н.п. Орликовка. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - заявили военные.

09.01 Бывший "министр обороны ДНР" Гиркин обвинил куратора "Вагнера" Пригожина в поддержке замораживания войны в Украине.

Гиркин в одном из стримов спросил, почему российские власти не арестовывают Пригожина за его "прямые призывы" заморозить войну на нынешних ее границах.

Он охарактеризовал это как призывы "нарушить территориальную целостность Российской Федерации".

Аналогичным вопросом на днях задался и созданный Гиркиным «Клуб рассерженных патриотов».

08.38 По поручению бразильского президенты Лулы да Силвы в Украину должен отправиться его спецпомощник по международным вопросам Селсу Аморим.

Об этом сообщили в администрации президента Бразилии.

Ранее в ходе визита в Китай да Сильва предложил Украине уступить Крым России для прекращения войны. А также собрать для переговоров пул стран, которые не поставляют оружие сторонам конфликта.

В ответ спикер МИД Олег Николенко заявил, что Украина «с заинтересованностью наблюдает за усилиями президента Бразилии по поиску решения для остановки войны».

Но подход Лулы да Сильвы «не соответствует реальному положению вещей».

Тогда же в Киеве пригласили бразильского президента посетить Украину.

08.32 Главное из утренней сводки украинского Генштаба.

Отражено 53 наземных атаки противника.

Под Купянском - а районе Лимана Первого. А также под Белогоровкой в районе Северска.

Россияне вели штурм Бахмута, а также соседних Григоровки и Богдановки.

К западу от Донецка бои шли у Новокалинового, Степного, Первомайского и Невельского. Южнее россияне атаковали Марьинку и Угледар.

Авиация противника нанесла 30 ударов, украинская - пять.

08.10 Генштаб ВСУ озвучил данные по потерям российской армии в войне на 22 апреля.