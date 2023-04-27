Разведка США считает, что России хватит денег еще как минимум на год войны в Украине. Такие выводы содержатся в одном из секретных документов, которые, как считается, выложил в открытый доступ технический сотрудник Национальной гвардии США Джек Тейшейра.

Об этом пишет Washington Post.

Газета обратила внимание на этот документ, дающий представление о том, как в Вашингтоне оценивают эффективность экономических санкций против России и как их воспринимают те, против кого эти санкции направлены.

Газета приводит выдержки из этого документа с грифом "совершенно секретно", в котором говорится, что “Москва все больше полагается на сбор корпоративных налогов, стабилизационный фонд, увеличение импорта и способности бизнеса приспособиться к новым условиям, чтобы справиться с экономическим давлением”.

По оценкам американской разведки, хотя не все представители российской бизнес-элиты согласны с курсом Кремля в отношении Украины, и санкции сильно бьют по ним, они все же вряд ли откажут в поддержке Владимиру Путину и вместе с чиновниками сделают все возможное для обхода международных санкций.

Война в Украине продолжается уже 427-й день. Мы следим за новостями 26 апреля в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 426-го дня войны. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. Рядом с ним россияне пытались атаковать Новомарково и Хромово. На Авдеевском направлении - бои у населенных пунктов Новокалиново, Степное, Северное и Первомайское. Также отражены атаки у Марьинки и вблизи Новомихайловки. С фронта поступают видео из Угледара, где много поврежденных обстрелами многоэтажек. Судя по всему, часть этих повреждений - следствие применения авиабомб.

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