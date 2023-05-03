ВСУ отбили около 30 атак противника за минувшие сутки. В эпицентре боев по-прежнему находятся Бахмут и Марьинка Донецкой области.

Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба.

Отбиты атаки на направлениях:

Лиманском – в районе Белогоровки,

Бахмутском – в Бахмуте, а также в направлении Нью-Йорка,

Авдеевском – в районе Северного,

Марьинском – в районах Марьинки и Новомихайловки.

Также армия РФ нанесла два ракетных и 41 авиаудар, совершила около 25 обстрелов из РСЗО. Из 26 БПЛА Shahed-136/131, которые она применила, уничтожен 21.

Авиация ВСУ нанесла три удара. ПВО уничтожила пять разведывательных БПЛА разных типов и один барражирующий боеприпас "Ланцет".

Отметим, сегодня вечером была совершена атака беспилотников на Кремль. "Страна" рассказывает, что известно об ударе по резиденции Владимира Путина.

Война в Украине продолжается уже 434-й день. Мы следим за новостями 3 мая в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 433-го дня войны. Продолжаются бои за Марьинку, Авдеевку и Бахмут. По оценкам Белого дома, Москва потеряла в боях за Бахмут убитыми и ранеными 100 тысяч солдат. По словам представителя Байдена Джона Кирби, из них более 20 тысяч солдат погибли, примерно половина была из ЧВК "Вагнер".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализировала итоги минувшего дня.