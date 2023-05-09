В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 9 мая. Сообщается, что в Бахмуте и Марьинке продолжаются ожесточенные бои, из оккупированной территории Запорожской области россияне начали вывозить детей с родителями.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное в сводке:

1. Идут тяжелые бои за Бахмут и Марьинку.

2. Отбито около 30 атак на направлениях:

Купянском - вблизи Масютовки и Стельмаховки,

Лиманском - в районе Белогоровки,

Бахмутском - в Бахмуте, а также в направлении Ивановского и Ступочек,

Марьинском - в районе Марьинки.

3. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Авдеевском, Шахтерском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.

4. Армия РФ нанесла 20 ракетных и 30 авиаударов, совершила около 30 обстрелов из РСЗО. Из 17 ракет украинская ПВО уничтожила 15, две ракеты С-300 попали по Краматорску и Константиновке.

5. Авиация ВСУ нанесла шесть ударов.

6. Вчера из подконтрольной РФ Каменки-Днепровской Запорожской области начали вывоз из города детей дошкольного и школьного возраста вместе с родителями, а также педагогов и других работников бюджетной сферы. Эвакуация осуществляется в Бердянск, желающих немного.

Напомним, сегодня Пентагон объявил о новом пакете военной помощи для Украины на сумму в 1,2 млрд долларов.

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