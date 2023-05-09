Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин снова не поздравил Владимира Путина с 9 Мая, пишет Deutsche Welle.

Издание отмечает, что Китай не сообщал об официальных поздравлениях РФ с Днем Победы. На сайте МИД Китая нет информации, которая бы указывала на то, что Си Цзиньпин 9 мая направил Путину сообщение с поздравлениями. Молчат о них и китайские издания.

Последнее опубликованное на данный момент сообщение Си иностранным коллегам на сайте МИД - это выражение соболезнований президенту Руанды в связи с последствиями проливных дождей в стране.

Примечательно, что подобные поздравления от Китая не поступали и в прошлом году, однако КНР неоднократно поздравляла Россию в предыдущие годы - до начала войны в Украине.

Ранее посол Китая во Франции Лу Шайе поставил под сомнение суверенность бывших советских стран. И заявил, что Крым "был изначально российским".

Также стало известно, что Китай призвал страны G7 прекратить вмешательство во внутренние дела других стран.

Пресс-секретарь МИД Китая Ван Вэньбинь призвал государства G7 задуматься над своими собственными проблемами, отказаться от менталитета времен Холодной войны и прекратить вмешиваться во внутренние дела других стран.